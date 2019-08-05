На Придніпровській ТЕС сталася аварія

На Придніпровській тепловій електростанції (ТЕС) у Дніпрі сталася аварія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДТЕК Придніпровська ТЕС.

Зазначається, що на ТЕС стався викид димових газів тривав протягом 1,5-2 хвилин, потім котел загасили.

"5 серпня 2019 року близько 9 години ранку на ДТЕК Придніпровської ТЕС у результаті технологічного порушення, викликаного ушкодженням труби у верхній частині котла, стався викид димових газів і пари на енергоблоці №10", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на території Слов'янської ТЕС сталася пожежа у металевому пилепроводі. Рятувальники, які першими прибули на місце події, з'ясували, що відбувається горіння у металевому пилепроводі діаметром 320 мм, який прокладений на висоті 10 м. Дана подія не вплинула на роботу теплоелектростанції.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше на Рівненській атомній електростанції сталася пожежа через пошкодження трансформатора. Унаслідок займання сталося аварійне відключення третього енергоблоку електростанції. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм.