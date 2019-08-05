На Приднепровской ТЭС произошла авария

Фото: авария на Приднепровской ТЭС (facebook.com.savednipro.jpg)

На ТЭС произошел выброс дымовых газов

На Приднепровской тепловой электростанции (ТЭС) в Днепре произошла авария. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ДТЭК Приднепровская ТЭС.

Сообщается, что на ТЭС произошел выброс дымовых газов был в течение 1,5-2 минут, потом котел потушили.

"5 августа 2019 года около 9 часов утра на ДТЭК Приднепровской ТЭС в результате технологического нарушения, вызванного повреждением трубы в верхней части котла, произошел выброс дымовых газов и пара на энергоблоке №10", - говорится в сообщении.

Аварія 5 серпня 2019 року на ДТЕК Придніпровській ТЕС Увага! Аварія на ДТЭК Приднепровская ТЭС! Сьогодні зранку (5 серпня 2019 року) близько 8:50 на Придніпровській ТЕС був запущений у роботу 10 або 11 енергоблок (дим виходить в одну трубу) і о 8:56 небо вкрилося густим чорним димом. Дим густо йшов зі ВСІЄЇ БУДІВЛІ, в якій розташовані робочі енергоблоки станції та рубки їх керування. Візуально аварія продовжувалась до 10 хвилин, проте викиди були дуже активними та безперечно небезпечними! Чи повідомила про надзвичайну ситуацію містян станція? Чи попередила про небезпеку здоров`ю? Чи проінформувала органи місцевого самоврядування про аварію, аби ті повідомили громаді? Жодного (!) повідомлення, ані офіційного, ані будь-якого іншого ми не знайшли. Пост на межі санітарно-захисної зони, який належить ТЕС, не передає дані з 30.05.2019 року (https://ecoinfo.pro/site/any_points…). Оперативне інформування у випадках аварій могло б убезпечувати громаду від негативного впливу токсичного забруднення, бо ми живемо в промисловому місті, де виробничі потужності підприємств зношені вщент, і постійно знаходимось у зоні ризику. На жаль, констатуємо, що поки можемо розраховувати лише на власні сили. Дивіться камери спостереження на нашому сайті https://www.savednipro.org/pridniprovska-tes-online/, підписуйтесь на Saveecobot та у разі аварій – зачиняйте вікна, вмикайте зволожувачі повітря, робіть вологе прибирання і, без необхідності, протягом декількох годин не виходьте на вулицю. Опубліковано Save Dnipro Понеділок, 5 серпня 2019 р.

Напомним, ранее на территории Славянской ТЭС произошел пожар в металлическом пылепроводе. Спасатели, которые первыми прибыли на место происшествия, выяснили, что произошло горение в металлическом пылепроводе диаметром 320 мм, который проложен на высоте 10 м. Данное событие не повлияло на работу теплоэлектростанции.

Как сообщало РБК-Украина, ранее на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора. Вследствие возгорания произошло аварийное отключение третьего энергоблока электростанции. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не менялось и находится в пределах действующих норм.