На Придніпровській ТЕС сталася аварія

Фото: аварія на Придніпровській ТЕС (facebook.com.savednipro.jpg)

На ТЕС стався викид димових газів

На Придніпровській тепловій електростанції (ТЕС) у Дніпрі сталася аварія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДТЕК Придніпровська ТЕС.

Зазначається, що на ТЕС стався викид димових газів тривав протягом 1,5-2 хвилин, потім котел загасили.

"5 серпня 2019 року близько 9 години ранку на ДТЕК Придніпровської ТЕС у результаті технологічного порушення, викликаного ушкодженням труби у верхній частині котла, стався викид димових газів і пари на енергоблоці №10", - йдеться у повідомленні.

Аварія 5 серпня 2019 року на ДТЕК Придніпровській ТЕС Увага! Аварія на ДТЭК Приднепровская ТЭС! Сьогодні зранку (5 серпня 2019 року) близько 8:50 на Придніпровській ТЕС був запущений у роботу 10 або 11 енергоблок (дим виходить в одну трубу) і о 8:56 небо вкрилося густим чорним димом. Дим густо йшов зі ВСІЄЇ БУДІВЛІ, в якій розташовані робочі енергоблоки станції та рубки їх керування. Візуально аварія продовжувалась до 10 хвилин, проте викиди були дуже активними та безперечно небезпечними! Чи повідомила про надзвичайну ситуацію містян станція? Чи попередила про небезпеку здоров`ю? Чи проінформувала органи місцевого самоврядування про аварію, аби ті повідомили громаді? Жодного (!) повідомлення, ані офіційного, ані будь-якого іншого ми не знайшли. Пост на межі санітарно-захисної зони, який належить ТЕС, не передає дані з 30.05.2019 року (https://ecoinfo.pro/site/any_points…). Оперативне інформування у випадках аварій могло б убезпечувати громаду від негативного впливу токсичного забруднення, бо ми живемо в промисловому місті, де виробничі потужності підприємств зношені вщент, і постійно знаходимось у зоні ризику. На жаль, констатуємо, що поки можемо розраховувати лише на власні сили. Дивіться камери спостереження на нашому сайті https://www.savednipro.org/pridniprovska-tes-online/, підписуйтесь на Saveecobot та у разі аварій – зачиняйте вікна, вмикайте зволожувачі повітря, робіть вологе прибирання і, без необхідності, протягом декількох годин не виходьте на вулицю. Опубліковано Save Dnipro Понеділок, 5 серпня 2019 р.

Нагадаємо, раніше на території Слов'янської ТЕС сталася пожежа у металевому пилепроводі. Рятувальники, які першими прибули на місце події, з'ясували, що відбувається горіння у металевому пилепроводі діаметром 320 мм, який прокладений на висоті 10 м. Дана подія не вплинула на роботу теплоелектростанції.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше на Рівненській атомній електростанції сталася пожежа через пошкодження трансформатора. Унаслідок займання сталося аварійне відключення третього енергоблоку електростанції. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм.