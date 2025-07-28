Аварія з поїздом у Німеччині: серед пасажирів було п'ятеро українців, - МЗС

Як повідомляється, за повідомленням Генерального консульства України в Мюнхені 27 липня поблизу міста Рідлінген (федеральна земля Баден-Вюртемберг) регіональний експрес з щонайменше 100 пасажирами, який рухався за маршрутом Ройтлінген - Ульм, зійшов з рейок.

Внаслідок інциденту загинуло три людини (за попередніми даними - машиніст та двоє співробітників залізниці), ще близько 50 - отримали поранення різного ступеня тяжкості. 25 з них - у важкому стані.

За інформацією МЗС, серед пасажирів перебували, зокрема п'ятеро громадян України: 59-річний чоловік та сімейна пара з 2-ма неповнолітніми дітьми.

Як зазначили у пресслужбі, всі українці перебувають на стаціонарному обстеженні у місцевих медичних закладах. Загрози їхньому життю немає. Громадяни України серед загиблих - відсутні.

"Консули готові надавати необхідного сприяння. Причини інциденту встановлюються. Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Мюнхені", - додали у МЗС.