Авария с поездом в Германии: среди пассажиров было пятеро украинцев, - МИД

Как сообщается, по сообщению Генерального консульства Украины в Мюнхене 27 июля вблизи города Ридлинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг) региональный экспресс с по меньшей мере 100 пассажирами, который двигался по маршруту Ройтлинген - Ульм, сошел с рельсов.

В результате инцидента погибли три человека (по предварительным данным - машинист и двое сотрудников железной дороги), еще около 50 - получили ранения различной степени тяжести. 25 из них - в тяжелом состоянии.

По информации МИД, среди пассажиров находились, в частности пятеро граждан Украины: 59-летний мужчина и семейная пара с 2-мя несовершеннолетними детьми.

Как отметили в пресс-службе, все украинцы находятся на стационарном обследовании в местных медицинских учреждениях. Угрозы их жизни нет. Граждане Украины среди погибших - отсутствуют.

"Консулы готовы оказывать необходимое содействие. Причины инцидента устанавливаются. Дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Мюнхене", - добавили в МИД.