Аварія з потягами в Греції: кількість жертв наблизилася до 60

Кількість загиблих у результаті зіткнення пасажирського й вантажного потягів неподалік від грецького міста Лариса, за останніми даними, становить щонайменше 57 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю керівниця судово-медичної служби Лариси Рубіні Леонтарі в ефірі грецької радіостанції RealFM.

За її словами, у середу міський морг прийняв сім обгорілих тіл, ще 14 - доставили в четвер. Крім того, там зібрали понад 10 мішків із окремими частинами тіл, які будуть ідентифікувати за аналізом ДНК. За повідомленням грецького телеканалу Skai, станом на четвер шестеро постраждалих у залізничній аварії залишаються у критичному стані, понад 70 - перебувають на стаціонарному лікуванні.