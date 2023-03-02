Аварія з потягами в Греції: кількість жертв наблизилася до 60

Кількість загиблих у результаті зіткнення пасажирського й вантажного потягів неподалік від грецького міста Лариса, за останніми даними, становить щонайменше 57 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю керівниця судово-медичної служби Лариси Рубіні Леонтарі в ефірі грецької радіостанції RealFM.
За її словами, у середу міський морг прийняв сім обгорілих тіл, ще 14 - доставили в четвер. Крім того, там зібрали понад 10 мішків із окремими частинами тіл, які будуть ідентифікувати за аналізом ДНК.
За повідомленням грецького телеканалу Skai, станом на четвер шестеро постраждалих у залізничній аварії залишаються у критичному стані, понад 70 - перебувають на стаціонарному лікуванні.
Нагадаємо, масштабна аварія сталася у вівторок перед північчю. Пасажирський поїзд, який перевозив близько 350 осіб, зіткнувся з вантажним потягом, коли він виходив з тунелю після виїзду з міста Лариса.
Міністр інфраструктури та транспорту Греції Костас Караманліс подав у відставку після зіткнення поїздів, внаслідок чого загинули щонайменше 36 людей.
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