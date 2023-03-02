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Авария с поездами в Греции: количество жертв приблизилось к 60

Фото: масштабная авария на железной дороге в Греции (Twitter.com/ekathimerini)
Автор: Елена Черкасец

Число погибших в результате столкновения пассажирского и грузового поезда неподалеку от греческого города Лариса, по последним данным, составляет по меньшей мере 57 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя судебно-медицинской службы Ларисы Рубини Леонтари в эфире греческой радиостанции RealFM .

По ее словам, в среду городской морг принял семь обгоревших тел, еще 14 - доставили в четверг. Кроме того, там собрали более 10 мешков с отдельными частями тел, которые будут идентифицироваться по анализу ДНК.

По сообщению греческого телеканала Skai, по состоянию на четверг шесть пострадавших в железнодорожной аварии остаются в критическом состоянии, более 70 находятся на стационарном лечении.

Напомним, масштабная авария произошла во вторник перед полуночью. Пассажирский поезд, перевозивший около 350 человек, столкнулся с грузовым поездом, когда выходил из тоннеля после выезда из города Лариса.

Министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку после столкновения поездов, в результате чего погибли по меньшей мере 36 человек.

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