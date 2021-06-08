Аварія потягів у Пакистані: кількість жертв перевищила 60 людей
Число жертв аварії поїздів на півдні Пакистану зросло до 62 осіб. Ще понад 100 отримали поранення.
Про це повідомляє аrynews.tv.
Зазначено, що рятувальна операція на місці катастрофи все ще триває.
Відзначається, що війська пакистанської армії і пакистанських рейнджерів Сінд також допомагають цивільній адміністрації у проведенні операції. На місці аварії потягу ведуться роботи по наданню допомоги і порятунку.
Нагадаємо, раніше було відомо про 40 загиблих у результаті аварії.
Місцева влада повідомляла, що один експрес зійшов з рейок і в нього врізався інший. Протягом понеділка рятувальники і жителі селища біля місця аварії діставали тіла з зім'ятих вагонів.
За попередніми даними, машиніст другого поїзда встиг загальмувати його, але не зміг запобігти зіткненню. За словами представників влади, в обох потягах перебувало близько 1100 пасажирів.
Як писало РБК-Україна, раніше сім людей загинули в результаті падіння пасажирського мікроавтобуса в прірву на північному заході Пакистану. Рятувальники заявили, що фургон рухався з дуже високою швидкістю і не встиг загальмувати перед різким поворотом.
До цього на південному заході Пакистану стався теракт, у результаті якого шестеро людей загинули, ще 15 отримали поранення.