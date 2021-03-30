Авария поезда "Интерсити" под Запорожьем: полиция открыла уголовное производство

По предварительной информации в результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия работает полиция.

"По данному факту следственным Синельниковского районного управления полиции открыто уголовное производство по ст. 276 (нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что 29 марта около 14:35 в районе поселка Славгород Синельниковского района, во время движения сошли с рельсов шесть последних вагонов скоростного поезда "Интерсити" № 732 сообщения "Киев - Запорожье".

В настоящее время принимаются меры для ликвидации последствий аварии. Работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.