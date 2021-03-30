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Авария поезда "Интерсити" под Запорожьем: полиция открыла уголовное производство

Автор: Андрей Василюк

По факту аварии скоростного поезда "Интерсити" № 732 сообщения "Киев - Запорожье" в Синельниковском районе Днепропетровской области полиция открыла уголовное производство. В настоящее время принимаются меры для ликвидации последствий аварии.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

По предварительной информации в результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия работает полиция.

"По данному факту следственным Синельниковского районного управления полиции открыто уголовное производство по ст. 276 (нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что 29 марта около 14:35 в районе поселка Славгород Синельниковского района, во время движения сошли с рельсов шесть последних вагонов скоростного поезда "Интерсити" № 732 сообщения "Киев - Запорожье".

В настоящее время принимаются меры для ликвидации последствий аварии. Работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 29 марта шесть из девяти вагонов поезда Киев-Запорожье сошли с рельсов за 50 километров до конечной станции. В поезде находились почти 90 пассажиров, обошлось без пострадавших.

"Интерсити" мог сойти с рельсов из-за проблем с путями. Машинисту пришлось экстренно тормозить, когда он заметил, что с рельсами что-то не так.

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