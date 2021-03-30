Аварія поїзду "Інтерсіті" під Запоріжжям: поліція відкрила кримінальне провадження

За фактом аварії швидкісного потягу "Інтерсіті" № 732 сполучення "Київ - Запоріжжя" у Синельниківському районі Дніпропетровської області поліція відкрила кримінальне провадження. Наразі вживаються заходи для ліквідації наслідків аварії.

У поліції нагадали, що 29 березня близько 14:35 у районі селища Славгород Синельниківського району під час руху зійшли з рейок шість останніх вагонів швидкісного потягу "Інтерсіті" № 732 сполучення "Київ - Запоріжжя".

"За даним фактом слідчим Синельниківського районного управління поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 276 (порушення правил безпечного руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією внаслідок аварії ніхто не постраждав. На місці події працює поліція.

Нагадаємо, 29 березня шість з дев'яти вагонів поїзда Київ-Запоріжжя зійшли з рейок за 50 кілометрів до кінцевої станції. У поїзді знаходилися майже 90 пасажирів, обійшлося без постраждалих.

"Інтерсіті" міг зійти з рейок через проблеми зі шляхами. Машиністові довелося екстрено гальмувати, коли він помітив, що з рейками щось не так.