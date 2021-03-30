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Аварія поїзду "Інтерсіті" під Запоріжжям: поліція відкрила кримінальне провадження

Автор: Андрій Василюк

За фактом аварії швидкісного потягу "Інтерсіті" № 732 сполучення "Київ - Запоріжжя" у Синельниківському районі Дніпропетровської області поліція відкрила кримінальне провадження. Наразі вживаються заходи для ліквідації наслідків аварії.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

За попередньою інформацією внаслідок аварії ніхто не постраждав. На місці події працює поліція.

"За даним фактом слідчим Синельниківського районного управління поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 276 (порушення правил безпечного руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

У поліції нагадали, що 29 березня близько 14:35 у районі селища Славгород Синельниківського району під час руху зійшли з рейок шість останніх вагонів швидкісного потягу "Інтерсіті" № 732 сполучення "Київ - Запоріжжя".

Наразі вживаються заходи для ліквідації наслідків аварії. Працівники поліції встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, 29 березня шість з дев'яти вагонів поїзда Київ-Запоріжжя зійшли з рейок за 50 кілометрів до кінцевої станції. У поїзді знаходилися майже 90 пасажирів, обійшлося без постраждалих.

"Інтерсіті" міг зійти з рейок через проблеми зі шляхами. Машиністові довелося екстрено гальмувати, коли він помітив, що з рейками щось не так.

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