Последствия хищений ж/д инфраструктуры соизмеримы с терактом, - УЗ

Железнодорожники восстановили пути в Днепре

Хищения железнодорожной инфраструктуры может вызвать последствия, соизмеримые с террористическим актом. Об этом заявил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" (УЗ) Евгений Кравцов, комментируя аварию поезда в Днепре, передает пресс-служба предприятия.

За хищение железнодорожных путей, в результате которых произошла авария поезда в Днепре, в "Укрзализныце" призвали правоохранителей назначить максимальное наказание виновным.

"Ответственно заявляю: хищения железнодорожной инфраструктуры, как видим, может вызвать последствия, соизмеримые с террористическим актом. Правоохранительная система должна жестко отвечать на эти вызовы: расследовать преступления, предупреждать правонарушения, доводить дела до суда, требуя максимально возможного наказания за такие действия", - подчеркнул Кравцов.

По его словам, отдельное внимание должно быть к пунктам приема металлолома, чье бездействие провоцирует злоумышленников.

Он также добавил, что железнодорожники восстановили пути в Днепре. Около 7 ч утра было завершено восстановление рейкошпальной решетки колеи. Работы проводились всю ночь, было заменено около 250 м путей. Сейчас продолжается восстановление устройств энергоснабжения.

Напомним, 19 июня 2018 года около 4 часов ночи на станции Нижнеднепровск-Узел произошла авария поезда - сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. Железнодорожники обнаружили, что причиной этого стал демонтаж рельсов. Украденное было сокрыто неподалеку от места преступления.