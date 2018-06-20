Наслідки розкрадання залізничної інфраструктури співмірні з терактотом, - УЗ

Залізничники відновили колії в Дніпрі

Ррозкрадання залізничної інфраструктури може спричиняти наслідки, співмірні з терористичним актом. Про це заявив в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" (УЗ) Євген Кравцов, коментуючи аварію поїзда в Дніпрі, передає прес-служба підприємства.

"Відповідально заявляю: розкрадання залізничної інфраструктури, як бачимо, може спричиняти наслідки, співмірні з терористичним актом. Правоохоронна система має жорстко відповідати на ці виклики: розслідувати злочини, попереджати правопорушення, доводити справи до суду, вимагаючи максимально можливого покарання за такі дії", - наголосив Кравцов.

За його словами, окрема увага має бути до пунктів прийому металобрухту, чия бездіяльність провокує зловмисників.

Він також додав, що залізничники відновили колії в Дніпрі. Близько 7 год ранку було завершено відновлення рейкошпальної решітки колії. Роботи проводилися всю ніч, було замінено близько 250 м колій. Наразі продовжується відновлення пристроїв енергопостачання.

Нагадаємо, 19 червня 2018 року близько 4 год ночі на станції Нижньодніпровськ-Вузол сталася аварія поїзда - зійшли з рейок 15 вантажних вагонів. Залізничники виявили, що причиною цього став демонтаж рейок. Вкрадене було приховано неподалік від місця злочину.