Авария на подъемнике в Грузии: стала известна причина инцидента

Авария на подъемнике в Грузии произошла 16 марта

Причиной аварии на подъемнике в Гаудари (Грузия), которая произошла на горнолыжном курорте 16 марта, стал человеческий фактор. Об этом в прямом эфире на специальном брифинге заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили, передает "Вестник Кавказа".

По предварительному заключению расследовавших аварию специалистов установлено, что оператор после перепада напряжения поступил не по инструкции.

"Он должен был перевести дорогу на дизельный генератор, а затем доставить туристов туда, где бы они сошли, чтобы целиком освободить линию от пассажиров", - рассказал Кумсишвили.

По его словам, отчет будет направлен МВД Грузии, которое ведет расследование.

Он уточнил, что оператор, действовавший на канатной дороге "Садзеле" в день аварии, уже отстранен от работы.

"Также ушли в отставку из-за чувства моральной ответственности замдиректора Агентства развития горных курортов Грузии по технической части Ираклий Чиркадзе и начальник департамента горного управления Гудаури Коте Кедагидзе", - рассказал Кумсишвили.

Напомним, в результате аварии на подъемнике в Грузии на горнолыжном курорте в Гудаури пострадали два украинца.

Как известно, 16 марта в Грузии из-за аварии подъемника на горнолыжном курорте пострадали 10 человек. По предварительным данным, подъемник начал двигаться в обратном направлении после аварийной остановки. В результате люди начали спрыгивать с подъемника и получили различные травмы - от ушибов до переломов. Сообщается, что грузинские власти компенсируют расходы на лечение пострадавших.