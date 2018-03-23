Аварія на підйомнику в Грузії: стала відома причина інциденту

Аварія на підйомнику в Грузії сталася 16 березня

Причиною аварії на підйомнику в Гаудари (Грузія), яка сталася на гірськолижному курорті 16 березня, став людський фактор. Про це в прямому ефірі на спеціальному брифінгу заявив перший віце-прем'єр, міністр економіки та сталого розвитку Грузії Дмитро Кумсішвілі, передає "Вестник Кавказа".

За попереднім висновком фахівців встановлено, що оператор після перепаду напруги поступив не по інструкції.

"Він повинен був перевести дорогу на дизельний генератор, а потім доставити туристів туди, де б вони зійшли, щоб повністю звільнити лінію від пасажирів", - розповів Кумсішвілі.

За його словами, звіт буде направлений МВС Грузії, яка веде розслідування.

Він уточнив, що оператор, який діяв на канатній дорозі "Садзеле" в день аварії, вже відсторонений від роботи.

"Також пішли у відставку через почуття моральної відповідальності заступник директора Агентства розвитку гірських курортів Грузії з технічної частини Іраклій Чиркадзе і начальник департаменту гірничого управління Гудаурі Коте Кедагідзе", - розповів Кумсішвілі.

Нагадаємо, в результаті аварії на підйомнику в Грузії на гірськолижному курорті Гудаурі постраждали два українця.

Як відомо, 16 березня у Грузії через аварію підйомника на гірськолижному курорті постраждали 10 осіб. За попередніми даними, підйомник почав рухатися в зворотному напрямку після аварійної зупинки. В результаті люди почали зістрибувати з підйомника і отримали різні травми від ударів до переломів. Повідомляється, що грузинська влада компенсують витрати на лікування потерпілих.