Авария лодки на реке Миссури в США: число погибших увеличилось до 17

Новости Происшествия 20.07.2018 - 20:52
Иллюстративное фото (unsplash.com/Oliver Cole)
Иллюстративное фото (unsplash.com/Oliver Cole)

Ранее сообщалось о 13 погибших

Количество погибших в результате крушения лодки на реке Миссури в США увеличилось до 17. Об этом сообщает AFP news agency.

Напомним, в США на озере Тейбл Рок в штате Миссури перевернулась лодка с 31 пассажиром на борту. Инцидент произошел примерно вечером, 19 июля.

Сильные грозы, сопровождающиеся ветром со скоростью 60 миль в час, скорее всего, стали причиной аварии лодки. Эрик Нильсен, представитель пожарной охраны, сообщил NBC News, что среди пассажиров на борту лодки были дети.

Ранее сообщалось о 13 погибших и семерых пострадавших. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям и друзьям погибших.

Пострадавших госпитализировали, двое из них в тяжелом состоянии.

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