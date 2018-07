Авария лодки на реке Миссури в США: число погибших увеличилось до 17

Ранее сообщалось о 13 погибших

Количество погибших в результате крушения лодки на реке Миссури в США увеличилось до 17. Об этом сообщает AFP news agency.

#BREAKING US boat accident death toll rises to 17, all on board accounted for: police #TableRock pic.twitter.com/wEPmphx9uA