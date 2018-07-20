Авария лодки на реке Миссури в США: число погибших увеличилось до 17

Ранее сообщалось о 13 погибших

Количество погибших в результате крушения лодки на реке Миссури в США увеличилось до 17. Об этом сообщает AFP news agency.

#BREAKING US boat accident death toll rises to 17, all on board accounted for: police #TableRock pic.twitter.com/wEPmphx9uA — AFP news agency (@AFP) 20 июля 2018 г.

Напомним, в США на озере Тейбл Рок в штате Миссури перевернулась лодка с 31 пассажиром на борту. Инцидент произошел примерно вечером, 19 июля.

Сильные грозы, сопровождающиеся ветром со скоростью 60 миль в час, скорее всего, стали причиной аварии лодки. Эрик Нильсен, представитель пожарной охраны, сообщил NBC News, что среди пассажиров на борту лодки были дети.

Ранее сообщалось о 13 погибших и семерых пострадавших. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям и друзьям погибших.

Пострадавших госпитализировали, двое из них в тяжелом состоянии.