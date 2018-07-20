Аварія човна на річці Міссурі у США: кількість загиблих збільшилася до 17

Новини Надзвичайні події 20.07.2018 - 20:52
Ілюстративне фото (unsplash.com/Oliver Cole)
Ілюстративне фото (unsplash.com/Oliver Cole)

Раніше повідомлялося про 13 загиблих

Кількість загиблих внаслідок аварії човна на річці Міссурі у США збільшилася до 17. Про це повідомляє AFP news agency.

Нагадаємо, у США на озері Тейбл Рок в штаті Міссурі перекинувся човен з 31 пасажиром на борту. Інцидент стався приблизно ввечері, 19 липня.

Сильні грози, що супроводжувалися вітром зі швидкістю 60 миль на годину, швидше за все стали причиною аварії човна. Ерік Нільсен, представник пожежної охорони, повідомив NBC News, що серед пасажирів на борту човна були діти.

Раніше повідомлялося про 13 загиблих та сімох постраждалих. Президент США Дональд Трамп висловив співчуття сім'ям і друзям загиблих.

Постраждалих госпіталізували, двоє з них у важкому стані.

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