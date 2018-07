Аварія човна на річці Міссурі у США: кількість загиблих збільшилася до 17

Раніше повідомлялося про 13 загиблих

Кількість загиблих внаслідок аварії човна на річці Міссурі у США збільшилася до 17. Про це повідомляє AFP news agency.

#BREAKING US boat accident death toll rises to 17, all on board accounted for: police #TableRock pic.twitter.com/wEPmphx9uA