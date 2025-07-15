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Аварія літака в одному з аеропортів Лондона: загинули чотири людини

Фото: вибух літака в Лондон Саутенд (x.com/TalkTV)
Автор: Марія Рагуткіна

Унаслідок аварії літака в аеропорту "Лондон Саутенд" загинули чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного суперінтенданта поліції Ессекса Моргана Кроніна, передає The Mirror.

Уточнюється, що перед катастрофою в літаку виникли несправності. Точну причину авіакатастрофи буде встановлено пізніше.

"Незабаром після зльоту літак розбився в межах аеропорту. На жаль, тепер ми можемо підтвердити, що всі чотири людини на борту загинули. Ми працюємо над офіційним встановленням їхніх особистостей. На даному етапі ми вважаємо, що всі четверо - іноземні громадяни", - повідомив він.

Пізніше стало відомо, що серед загиблих була жінка, яка вийшла на перший день своєї роботи бортовою медсестрою. Нею виявилася 31-річна Марія Фернанда Рохас Ортіс - громадянка Німеччини.

"Це був її перший робочий день. Вона працювала медсестрою в лікарні, але потім влаштувалася в приватну медичну фірму", - розповів один з її друзів.

Авіакатастрофа в Лондоні

Нагадаємо, літак розбився в британському аеропорту "Лондон Саутенд" 13 липня. Це сталося під час зльоту.

Після аварії прогримів вибух, спалахнула пожежа. Медичний бізнес-джет мав летіти до Нідерландів. На борту було четверо людей.

"Лондон Саутенд" після катастрофи було закрито, десятки рейсів скасовано або перенаправлено в інший аеропорт.

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ЛондонАвіакатастрофа