Аварія літака в одному з аеропортів Лондона: загинули чотири людини

Унаслідок аварії літака в аеропорту "Лондон Саутенд" загинули чотири людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного суперінтенданта поліції Ессекса Моргана Кроніна, передає The Mirror.
Уточнюється, що перед катастрофою в літаку виникли несправності. Точну причину авіакатастрофи буде встановлено пізніше.
"Незабаром після зльоту літак розбився в межах аеропорту. На жаль, тепер ми можемо підтвердити, що всі чотири людини на борту загинули. Ми працюємо над офіційним встановленням їхніх особистостей. На даному етапі ми вважаємо, що всі четверо - іноземні громадяни", - повідомив він.
Пізніше стало відомо, що серед загиблих була жінка, яка вийшла на перший день своєї роботи бортовою медсестрою. Нею виявилася 31-річна Марія Фернанда Рохас Ортіс - громадянка Німеччини.
"Це був її перший робочий день. Вона працювала медсестрою в лікарні, але потім влаштувалася в приватну медичну фірму", - розповів один з її друзів.
Нагадаємо, літак розбився в британському аеропорту "Лондон Саутенд" 13 липня. Це сталося під час зльоту.
Після аварії прогримів вибух, спалахнула пожежа. Медичний бізнес-джет мав летіти до Нідерландів. На борту було четверо людей.
"Лондон Саутенд" після катастрофи було закрито, десятки рейсів скасовано або перенаправлено в інший аеропорт.
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