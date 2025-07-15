Аварія літака в одному з аеропортів Лондона: загинули чотири людини

Уточнюється, що перед катастрофою в літаку виникли несправності. Точну причину авіакатастрофи буде встановлено пізніше.

"Незабаром після зльоту літак розбився в межах аеропорту. На жаль, тепер ми можемо підтвердити, що всі чотири людини на борту загинули. Ми працюємо над офіційним встановленням їхніх особистостей. На даному етапі ми вважаємо, що всі четверо - іноземні громадяни", - повідомив він.

Пізніше стало відомо, що серед загиблих була жінка, яка вийшла на перший день своєї роботи бортовою медсестрою. Нею виявилася 31-річна Марія Фернанда Рохас Ортіс - громадянка Німеччини.

"Це був її перший робочий день. Вона працювала медсестрою в лікарні, але потім влаштувалася в приватну медичну фірму", - розповів один з її друзів.