Крушение самолета в одном из аэропортов Лондона: погибли четыре человека

Уточняется, что перед крушением в самолете возникли неисправности. Точная причина авиакатастрофы будет установлена позже.

"Вскоре после взлета самолет разбился в пределах аэропорта. К сожалению, теперь мы можем подтвердить, что все четыре человека на борту погибли. Мы работаем над официальным установлением их личностей. На данном этапе мы полагаем, что все четверо - иностранные граждане", - сообщил он.

Позже стало известно, что среди погибших была женщина, которая вышла на первый день своей работы бортовой медсестрой. Ею оказалась 31-летняя Мария Фернанда Рохас Ортис - гражданка Германии.

"Это был ее первый рабочий день. Она работала медсестрой в больнице, но потом устроилась в частную медицинскую фирму", - рассказал один из ее друзей.