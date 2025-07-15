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Крушение самолета в одном из аэропортов Лондона: погибли четыре человека

Фото: взрыв самолета в Лондон Саутенд (x.com/TalkTV)
Автор: Мария Рагуткина

В результате крушения самолета в аэропорту "Лондон Саутенд" погибли четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного суперинтенданта полиции Эссекса Моргана Кронина, передает The Mirror.

Уточняется, что перед крушением в самолете возникли неисправности. Точная причина авиакатастрофы будет установлена позже.

"Вскоре после взлета самолет разбился в пределах аэропорта. К сожалению, теперь мы можем подтвердить, что все четыре человека на борту погибли. Мы работаем над официальным установлением их личностей. На данном этапе мы полагаем, что все четверо - иностранные граждане", - сообщил он.

Позже стало известно, что среди погибших была женщина, которая вышла на первый день своей работы бортовой медсестрой. Ею оказалась 31-летняя Мария Фернанда Рохас Ортис - гражданка Германии.

"Это был ее первый рабочий день. Она работала медсестрой в больнице, но потом устроилась в частную медицинскую фирму", - рассказал один из ее друзей.

Авиакатастрофа в Лондоне

Напомним, самолет разбился в британском аэропорту "Лондон Саутенд" 13 июля. Это произошло во время взлета.

После крушения прогремел взрыв, вспыхнул пожар. Бизнес-джет должен был лететь в Нидерланды. На борту было четыре человека.

"Лондон Саутенд" после катастрофы был закрыт, десятки рейсов отменены или перенаправлены в другой аэропорт.

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