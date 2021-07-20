Авария на химзаводе под Ровно: опасных веществ в воздухе не выявили
Под Ровно на заводе "Ривнеазот" произошла разгерметизация трубопровода с нитрозными газами. В воздухе химически опасных веществ обнаружено не было.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"20 июля около 17:10 вблизи Ровно на территории завода "Ривнеазот" в цехе производства азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода с нитрозными газами", - говорится в сообщении.
В результате происшествия жертв и пострадавших нет.
"Химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы людям и окружающей среде нет", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня вечером на заводе "Ривнеазот" произошла аварийная остановка агрегата цеха азотной кислоты. Над территорией завода было замечено оранжевое густое облако.
Как сообщили в пресс-службе химзавода, произошел выброс нитрозных газов.