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Аварія на хімзаводі під Рівним: небезпечних речовин у повітрі не виявили

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Рівне, Вівторок 20 липня 2021 19:30
Аварія на хімзаводі під Рівним: небезпечних речовин у повітрі не виявили Фото: під Рівним сталася аварія на хімзаводі (0362.ua)
Автор: РБК-Україна

Під Рівне на заводі "Рівнеазот" відбулася розгерметизація трубопроводу з нітрозними газами. У повітрі хімічно небезпечних речовин виявлено не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"20 липня близько 17:10 поблизу Рівного на території заводу "Рівнеазот" в цеху виробництва азотної кислоти сталася розгерметизація трубопроводу з нітрозними газами", - йдеться в повідомленні.

В результаті події жертв і постраждалих немає.

"Хімічно небезпечних речовин в повітрі не виявлено, загрози людям і навколишньому середовищу немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні ввечері на заводі "Рівнеазот" сталася аварійна зупинка агрегату цеху азотної кислоти. Над територією заводу було помічено помаранчеву густу хмару.

Як повідомили в прес-службі хімзаводу, стався викид нітрозних газів.

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