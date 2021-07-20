Аварія на хімзаводі під Рівним: небезпечних речовин у повітрі не виявили
Під Рівне на заводі "Рівнеазот" відбулася розгерметизація трубопроводу з нітрозними газами. У повітрі хімічно небезпечних речовин виявлено не було.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"20 липня близько 17:10 поблизу Рівного на території заводу "Рівнеазот" в цеху виробництва азотної кислоти сталася розгерметизація трубопроводу з нітрозними газами", - йдеться в повідомленні.
В результаті події жертв і постраждалих немає.
"Хімічно небезпечних речовин в повітрі не виявлено, загрози людям і навколишньому середовищу немає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні ввечері на заводі "Рівнеазот" сталася аварійна зупинка агрегату цеху азотної кислоти. Над територією заводу було помічено помаранчеву густу хмару.
Як повідомили в прес-службі хімзаводу, стався викид нітрозних газів.