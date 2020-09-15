Авария на газопроводе в Чабанах не повлияет на транзит газа в ЕС

Разгерметизация газопровода в населенном пункте Чабаны под Киевом не повлияет на транзит газа в страны Европейского союза. Поставки газа для потребителей организовано через другие газопроводы.

Об этом сообщили в пресс-службе Оператора ГТС Украины.

Ликвидация последствий аварии на газопроводе займет 2-3 дня. Работы по ликвидации начнутся после завершения следственно-оперативных действий, которые сейчас проводят правоохранители.

В Операторе ГТС сказали РБК-Украина, что информации по причинам прорыва газопровода пока нет.

"Как только диспетчеры получили сигнал о падении давления, участок газопровода, на котором произошла авария, был отключен и локализована утечка. Было оперативно организовано соответствующие переключения на другие газопроводы, поэтому транспортировка газа потребителям не прекращалась", - сообщил Оператор ГТС.

О завершении ликвидации аварии будет сообщено дополнительно.

Напомним, в ночь на 15 сентября в Чабанах произошла разгерметизация участка газопровода, через который газ поставляется в Европу. В 1:10 подача газа к газопроводу была перекрыта.

Как писало РБК-Украина, в результате аварии газопровода в Чабанах никто не пострадал.