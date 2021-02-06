Авария под Днепром: УЗ изменит состав поезда Интерсити + Киев-Запорожье

Фото: поезд Интерсити (Виталий Носач/РБК-Украина)

Из-за инцидента на станции Воскобойня состав поезда Интерсити+ Киев-Запорожье изменят. К тому же он опоздает на два часа.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укрзализныця" в своем Telegram.

"Для поезда 734 Киев-Запорожье класса Интерсити+ будет заменен подвижной состав с Hyundai Rotem на сидячие вагоны 1 класса, а вынужденная задержка в движении через объезд по неэлектрифицированным участкам составит ориентировочно +2 часа. Постель и время пассажирам поезда будет предоставлено бесплатно", - указано в сообщении.

УЗ просит пассажиров с пониманием отнестись к ситуации.

Напомним, ранее стало известно, что компания принимает меры по сокращению отставания поездов от графика. Она изменила маршрут курсирования ряда поездов.

В частности, был организован специальный поезд для подвоза к станциям Днепр-Главный и Каменское-Пассажирское пассажиров с поезда №86 Львов - Новоалексеевка.

Как писало РБК-Украина, на станции Воскобойня сошли с рельсов 8 грузовых вагонов. Из-за этого в Украине задерживаются поезда южного направления.