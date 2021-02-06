Аварія під Дніпром: УЗ змінить склад поїзда Інтерсіті+ Київ-Запоріжжя

Фото: поїзд Інтерсіті (Віталій Носач/РБК-Україна)

Через інцидент на станції Воскобійня склад поїзда Інтерсіті+ Київ-Запоріжжя змінять. До того ж він запізниться на дві години.

Про це повідомляє прес-служба ПАО "Укрзалізниця" у своєму Telegram.

"Для поїзда 734 Київ-Запоріжжя класу Інтерсіті+ буде замінено рухомий склад з Hyundai Rotem на сидячі вагони 1 класу, а вимушена затримка в русі через об'їзд неелектрифікованими ділянками складе орієнтовно +2 години. Постіль та час пасажирам поїзда буде надано безкоштовно", - вказано у повідомленні.

УЗ просить пасажирів з розумінням поставитися до ситуації.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що компанія вживає заходів щодо скорочення відставання потягів від графіку. Вона змінила маршрут курсування ряду поїздів.

Зокрема, був організований спеціальний потяг для підвезення до станцій Дніпро-Головний та Кам'янське-Пасажирський пасажирів з поїзда №86 Львів - Новоолексіївка.

Як писало РБК-Україна, на станції Воскобійня зійшли з рейок 8 вантажних вагонів. Через це в Україні затримуються поїзди південного напрямку.