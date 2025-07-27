Авария в Австрии: сотни пассажиров на 6 часов застряли в тоннеле под Веной
Около 400 пассажиров скоростного немецкого поезда ICE оказались в ловушке в тоннеле вблизи Вены из-за аварийной остановки. Люди провели более шести часов без света и кондиционера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Скоростной поезд Deutsche Bahn направлялся из столицы Австрии в северогерманский город Гамбург.
Однако менее чем через 15 минут путешествия поезд остановился в тоннеле из-за отключения электроэнергии. Австрийские СМИ сообщали, что пассажиры часами находились в жаре после того, как кондиционер выключился.
Освещение также было частично отключено.
Операция по освобождению пассажиров из тоннеля длилась более шести часов. Как известно, к ней привлекли более 100 спасателей.
Почему эвакуация длилась так долго
Как оказалось, задержка частично была связана с пассажирами, которые въезжали в тоннель.
По словам железнодорожного оператора, когда пассажиры пересаживались на запасной поезд в тоннеле, некоторые люди решили пойти пешком.
Из соображений безопасности электроэнергию в тоннеле пришлось снова отключить, что означало, что запасной поезд не смог продолжить свой путь.
Вместо этого пассажиров эвакуировали из тоннеля через аварийные выходы. Затем пассажиров доставили обратно в Вену на автобусах.
Известно также, что двум пассажирам оказали медицинскую помощь на месте происшествия, но госпитализация никому не понадобилась.
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