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Авария в Австрии: сотни пассажиров на 6 часов застряли в тоннеле под Веной

Австрия, Воскресенье 27 июля 2025 18:46
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Авария в Австрии: сотни пассажиров на 6 часов застряли в тоннеле под Веной Иллюстративное фото: (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Около 400 пассажиров скоростного немецкого поезда ICE оказались в ловушке в тоннеле вблизи Вены из-за аварийной остановки. Люди провели более шести часов без света и кондиционера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Скоростной поезд Deutsche Bahn направлялся из столицы Австрии в северогерманский город Гамбург.

Однако менее чем через 15 минут путешествия поезд остановился в тоннеле из-за отключения электроэнергии. Австрийские СМИ сообщали, что пассажиры часами находились в жаре после того, как кондиционер выключился.

Освещение также было частично отключено.

Операция по освобождению пассажиров из тоннеля длилась более шести часов. Как известно, к ней привлекли более 100 спасателей.

Почему эвакуация длилась так долго

Как оказалось, задержка частично была связана с пассажирами, которые въезжали в тоннель.

По словам железнодорожного оператора, когда пассажиры пересаживались на запасной поезд в тоннеле, некоторые люди решили пойти пешком.

Из соображений безопасности электроэнергию в тоннеле пришлось снова отключить, что означало, что запасной поезд не смог продолжить свой путь.

Вместо этого пассажиров эвакуировали из тоннеля через аварийные выходы. Затем пассажиров доставили обратно в Вену на автобусах.

Известно также, что двум пассажирам оказали медицинскую помощь на месте происшествия, но госпитализация никому не понадобилась.

Напомним, что ранее сегодня, 27 июля, в жутком ДТП возле села Бузова Киевской области погиб мужчина. Его машину прошил отбойник.

К тому же вчера, 26 июля, стало известно, что во время местных ралли-гонок в центральной Франции автомобиль съехал с трассы и сбил зрителей, находившихся в огражденной зоне.

В результате аварии три человека погибли. Среди них было двое братьев.

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