Авария АН-26: процесс дешифровки "черных ящиков" завершили

По состоянию на 2 октября процесс дешифровки "черных ящиков" военного самолета АН-26, который потерпел крушение в Чугуеве, завершен. Правительственная комиссия по расследованию трагедии продолжает работать.

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" рассказал глава правительственной комиссии, вице-премьер-министр по вопросам оборонно-промышленного комплекса Олег Уруский.

По его словам, специалистам уже удалось восстановить фактически половину полета. Эксперты подошли к восстановлению параметров полета почти до второго разворота.

"Известно, что во время полета командир корабля сообщил руководителю полета об отказе индикатора левого двигателя. После чего полет продолжили. Хотя выполнение задачи руководством полета было прекращено", - рассказал Уруский.

Напомним, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Ирина Верещук сообщала о завершении процесса получения информации из "черных ящиков" самолета АН-26.

После расшифровки бортовых самописцев следствие начало моделировать полет АН-26 до момента его падения.

В материале РБК-Украина "Фатальная ошибка: из-за чего мог разбиться АН-26 под Харьковом" вы можете прочитать о возможных причинах катастрофы самолета в Чугуеве.

К слову, смотрите в новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" о том, почему погибли 26 военных во время учебного полета, в каком состоянии вообще находится украинская военная авиация. Также эксперты высказываются о войне между Арменией и Азербайджаном и обсуждают много других актуальных сегодня тем.

Главная тема "Свободы слова Савика Шустера" - катастрофа Ан-26 под Чугуевом

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты обсуждали разнообразные темы. В частности, экс-глава Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич прокомментировал "тайную инаугурацию" Александра Лукашенко, назвав ее "коронацией".

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