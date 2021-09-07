При аварии на шахте в ОРЛО пострадали еще 19 человек

В результате обрыва каната шахтной клети в отдельных районах Луганской области помимо девяти погибших пострадали еще 19 горняков. Все они госпитализированы в больницу оккупированного Свердловска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.
Сообщается, что в результате аварии на шахте "Красный партизан" после обрыва каната шахтной клети погибли девять человек, их тела уже подняли на поверхность. Также известно о 19 травмированных. Их эвакуировали и госпитализировали в травматологическое отделение центральной городской больницы Свердловска.
Напомним, ранее сообщалось, что на этой шахте оборвался канат площадки, которая спускала горняков на рабочие места.