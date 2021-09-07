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При аварії на шахті в ОРЛО постраждали ще 19 осіб

Автор: Сергей Новиков

В результаті обриву каната шахтної кліті в окремих районах Луганської області крім дев'яти загиблих постраждали ще 19 гірників. Всі вони госпіталізовані до лікарні окупованого Свердловська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що в результаті аварії на шахті "Червоний партизан" після обриву каната шахтної кліті загинули дев'ять осіб, їх тіла вже підняли на поверхню. Також відомо про 19 травмованих. Їх евакуювали і госпіталізували в травматологічне відділення центральної міської лікарні Свердловська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на цій шахті обірвався канат майданчика, який спускав гірників на робочі місця.

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