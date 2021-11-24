Авакова и Разумкова обвинили в скоординированной атаке на СНБО из-за санкций против Куршутова

Опубликованные ответные письма экс-министра МВД Арсена Авакова и бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова к адвокату попавшего под санкции контрабандиста Сеяра Куршутова могут служить примером общей согласованной позиции, напоминающей скоординированную атаку на СНБО.

"Двигателем этой атаки может быть конкретное лицо, подозреваемое в контрабанде, которое могло инвестировать ресурсы в коммуникацию с экс-министром и экс-спикером. Или же такое лицо могли выбрать из других как минимально токсичное в силу своей непубличности - потому что, например, защищать соратников Медведчука и помогать снимать с них санкции гораздо более рискованно с политической точки зрения", - пишет он.

По словам нардепа, действительно, санкции - новый правовой инструмент, у юристов есть интерес к нему, и многие из них видят в нем слабости и возможности для подсанкционных лиц избежать самих санкций.

"Но основная затея здесь, на мой взгляд, политическая - сузить возможности Зеленского руководить процессами в стране через СНБО как институт, через дискредитацию решений этого органа", - резюмирует Луценко.