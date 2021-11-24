ru ua
Ср, 24 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Авакова и Разумкова обвинили в скоординированной атаке на СНБО из-за санкций против Куршутова

Новина українською →
Киев, Среда 24 ноября 2021 14:55
Авакова и Разумкова обвинили в скоординированной атаке на СНБО из-за санкций против Куршутова Фото: Совет национальной безопасности и обороны (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Опубликованные ответные письма экс-министра МВД Арсена Авакова и бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова к адвокату попавшего под санкции контрабандиста Сеяра Куршутова могут служить примером общей согласованной позиции, напоминающей скоординированную атаку на СНБО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Игоря Луценко.

"Двигателем этой атаки может быть конкретное лицо, подозреваемое в контрабанде, которое могло инвестировать ресурсы в коммуникацию с экс-министром и экс-спикером. Или же такое лицо могли выбрать из других как минимально токсичное в силу своей непубличности - потому что, например, защищать соратников Медведчука и помогать снимать с них санкции гораздо более рискованно с политической точки зрения", - пишет он.

По словам нардепа, действительно, санкции - новый правовой инструмент, у юристов есть интерес к нему, и многие из них видят в нем слабости и возможности для подсанкционных лиц избежать самих санкций.

"Но основная затея здесь, на мой взгляд, политическая - сузить возможности Зеленского руководить процессами в стране через СНБО как институт, через дискредитацию решений этого органа", - резюмирует Луценко.

Детальнее о проблемах, которые могут возникнуть в связи с использованием СНБО как инструмента для ведения санкций - читайте в колонке главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО
NEWS
Кабмин утвердил план борьбы с олигархами
Кабмин утвердил план борьбы с олигархами
DAILY
Французский Трамп. Сможет ли фанат Путина победить Макрона на выборах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Французский Трамп. Сможет ли фанат Путина победить Макрона на выборах