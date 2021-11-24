Авакова та Разумкова звинуватили в скоординованій атаці на РНБО через санкції проти Куршутова

Опубліковані листи-відповіді экс-міністра МВС Арсена Авакова та колишнього спікера парламенту Дмитра Разумкова до адвоката контрабандиста Сєяра Куршутова, що потрапив під санкції, можуть бути прикладом спільної узгодженої позиції, що нагадує скоординовану атаку на РНБО.

"Двигуном цієї атаки може бути конкретна особа, котру підозрюють в контрабанді, котра могла інвестувати ресурси у комунікацію з екс-міністром і екс-спікером. Або ж таку особу могли вибрати з-поміж інших як мінімально токсичну в силу своєї непублічності - бо, приміром, захищати соратників Медведчука і допомагати знімати з них санкції набагато ризикованіше з політичної точки зору", - пише він.

За словами нардепа, дійсно, санкції - новий правовий інструмент, у юристів є цікавість до нього, і багато хто з них вбачає у ньому слабкості та можливості для підсанкційних осіб уникнути власне самих санкцій.

"Але основний задум тут, на мій погляд, політичний - звузити можливості Зеленського керувати процесами в країні через РНБО як інституцію, через дискредитацію рішень цього органу", - резюмує Луценко.