Министра внутренних дел Арсена Авакова могли переназначить только пакетным голосованием, иначе персонально не хватило бы голосов. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Муки выбора: как "Слуга народа" назначила правительство Дениса Шмыгаля".

По словам присутствующих на заседании, больше всего замечаний депутаты высказывали по поводу переназначения Арсена Авакова, а также кандидатур на пост министра спорта Вадима Гутцайта и министра здравоохранения Ильи Емца.

Как объяснили РБК-Украина в монобольшинстве, Авакова могли переназначить только пакетным голосованием, в ином случае могло бы не хватить голосов.

Отметим, Аваков вошел в новый состав Кабмина.

Напомним, новый Кабинет министров Украины, возглавляемый премьером Денисом Шмыгалем, в среду, 4 марта 2020 года, принес присягу на внеочередном заседании Верховной рады.

Как известно, сегодня парламент назначил Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины. В правительстве Гончарука Шмыгаль занимал должность вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий. За назначение проголосовал 291 нардеп, 59 против, 46 воздержались и 9 не голосовали.