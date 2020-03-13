Аваков заявил о 12 возможных случаях заражения коронавирусом в Горловке

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сейчас проверяют информацию с 12 случаями коронавируса в Горловке. Об этом он заявил на заседании Кабинета министров, передает корреспондент РБК-Украина.

Аваков отметил, что правоохранительные органы проверяют информацию.

"Сейчас мы имеем информацию предварительно о 12 случаях коронавируса в Горловке", - заявил он.

Отметим, по состоянию на 13 марта в Украине зафиксированы три случая заражения коронавирусом. В частности, коронавирус был обнаружен в 71-летней жительницы Радомышльского района. Она вернулась в Украину из Польши 1 марта.

Как сообщается, состояние больной коронавирусом женщины, госпитализированной в Житомире, ухудшилось. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Отмечается, что женщина поздно обратилась за помощью к врачам. Сейчас ее не планируют перевозить в Житомир, лечение будет проходить в Радомышле.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на заседании Кабинета министров заявил, что статистика в Украине по коронавируса одна из лучших по сравнению с другими страны.