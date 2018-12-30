Аваков: во время выборов монополия на силу будет принадлежать Нацполиции и Нацгвардии

Аваков предупредил, что действия "гражданских групп" будут очень жестко пресекаться
Минстр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время выборов полная монополия на силу будет принадлежать исключительно Национальной полиции и Национальной гвардии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Авакова "Интерфакс-Украина".
"Во время избирательного процесса полная монополия на силу будет принадлежать исключительно Национальной полиции и Нацгвардии. Никаких гражданских групп, "титушек", "национальных дружин", патриотических активистов и прочих! Все будет очень жестко пресекаться, я заранее предупреждаю", - заявил он.
Аваков добавил, что Министерство внутренних дел Украины и, в частности, Национальная полиция не будет участвовать ни в одной из схем: "Полиция не будет покрывать никаких "каруселей", никаких схем, никаких "сеток".
"Вот я сейчас слышу, что один из депутатов ездит по стране и строит избирательные "сетки", которые помогут украсть голоса граждан. Хочу предупредить тех, кто соглашается, потому что надеется на этом заработать: это обман! Тут важно понимать, что работает этот механизм исключительно тогда, когда есть "высшая воля" и инвестиции больших средств в покупку голосов. При товарище Януковиче МВД работало с ним в спайке и потому такие схемы сходили с рук. Во всех остальных случаях это не работает, даже если они сильно хотят! Чем это кончилось для Януковича - мы уже знаем", - добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что по словам Авакова, вмешательство Российской Федерации в избирательный процесс в Украине будет колоссальным.