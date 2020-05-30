Аваков об участниках перестрелки в Броварах: их жаль, но они сядут

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что участники перестрелки в Броварах 29 мая будут сидеть в тюрьме. 22 из них уже предъявлены обвинения.

Об этом он заявил в видеобращении, которое обнародовала пресс-служба МВД.

По его словам, в стычках в Броварах принимали участие 67 человек, 28 участников задержаны.

"Мы фиксируем, что несколько дробей попали в окна обычных жителей. Именно поэтому мы квалифицируем сегодняшние события как тяжкое преступление, совершенное групой лиц. Именно поэтому, я должен сделать так, чтобы эти люди сели в тюрьму. Мне жаль многих из них, это молодые ребята, которые приехали подзаработать 800 гривен в день из Винницы, из Киева, из тех же Броваров, но другой реакции у нас не будет. Каждый из них будет сидеть в тюрьме", - сказал Аваков.

По его словам, отдельным вопросом является то, что привело к этому столкновению.

"Это вопрос о непрозрачности тендеров по выделению маршрутов в обласной исполнительной власти. Это вопрос соотношения интересов людей и перевозчиков, где интересы перевозчиков ставятся немного выше, чем интересы людей

Аваков пообещал, что в МВД разберутся с этой ситуацией в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что массовая перестрелка в Броварах 29 мая произошла из-за распределения пассажиропотока между местными компаниями.

РБК-Украина писало, что в субботу, 30 мая, состоится судебное заседание, в ходе которого задержанным из-за перестрелки в Броварах изберут меру пресечения.