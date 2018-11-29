Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

За словами Авакова, воєнного стану в Україні мають боятися її вороги та злочинці

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вимагає повної концентрації дій правоохоронців у період воєнного стану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

За словами Авакова, воєнного стану в Україні мають боятися її вороги та злочинці, іншим боятися немає чого.

"Воєнний стан передбачає величезний обсяг повноважень, тому робота наших підрозділів має бути дуже чіткою. Ми не маємо допустити жодних провокацій, ані на територіях, де введено воєнний стан, ані в інших регіонах країни. Тобто мають боятися злочинці та вороги країни, нормальним людям боятися немає чого. Своєю роботою на місцях ми повинні це показувати", - зазначив Аваков.

Аваков також додав, що функціонал правоохоронних органів системи МВС не змінюється.

"Я вимагаю повної концентрації наших дій та неухильного дотримання норм чинного законодавства", - наголосив він.

Наразі для оперативного реагування створено координаційний штаб МВС під керівництвом заступника міністра Вадима Трояна.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 10 областях України до 26 грудня введено воєнний стан. Як писало РБК-Україна, Генштаб просить українців не фотографувати техніку та солдатів ЗСУ під час воєнного стану