Аваков сдержал обещание, не допустив фальсификаций на выборах, - эксперт

Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Эксперт отметил, что полиция оперативно реагировала на все нарушения на выборах

Министр внутренних дел Арсен Аваков выполнил свое обещание, не допустив фальсификаций на выборах президента Украины. Такое мнение в своем Facebook высказал политолог Петр Олещук.

По мнению эксперта, на этих выборах не было много неожиданностей. Он уверен, что поддержка Владимира Зеленского украинцами, которые хотят перемен, была понятной еще в самом начале 2019 года.

"Тогда же стало понятно, что кампания будет максимально грязной. Из того, что смогло меня удивить – как все-таки эффективно сработало ведомство Арсена Авакова. Полиции действительно удалось не допустить фальсификаций", – подчеркнул Олещук.

При этом, по его мнению, в данном случае Аваков просто выполнил свое обещание.

"Напомню, он с начала кампании неоднократно заявлял, что полиция не будет "подыгрывать" никому из кандидатов в президенты, что он не пойдет у них на поводу и будет пресекать любые попытки сфальсифицировать выборы. Просто в нашей реальности выполнение политиком или чиновником своих обещаний выглядит, как нечто из ряда вон выходящее", – написал эксперт.

Он также признал, что, хотя нарушения избирательного законодательства были, полиция на самом деле быстро на них реагировала.

"Потому можно с уверенностью сказать, что на общий итог голосования они не повлияли. Важно и то, что Аваков сразу четко обозначил свою позицию. После этого даже если у каких-то штабов и возникали идеи повлиять на процесс, они вынуждены были от них отказаться. Понимая, что это грозит им огромным скандалом и уголовным преследованием. И последнее, что не менее важно. Аваков не только нашим политикам, но и зарубежным партнерам Украины продемонстрировал, что у нас существуют действительно независимые правоохранители, работающие не на "петю", "вову" или "юлю", а на украинский народ", – добавил Олещук.