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Аваков стримав обіцянку, не допустивши фальсифікацій на виборах, - експерт

Новини » Вибори 2019    24.04.2019 - 12:10
Аваков стримав обіцянку, не допустивши фальсифікацій на виборах, - експерт
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Експерт зазначив, що поліція оперативно реагувала на всі порушення на виборах

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виконав свою обіцянку, не допустивши фальсифікацій на вибори президента України. Таку думку у своєму Facebook висловив політолог Петро Олещук.

На думку експерта, на цих виборах не було багато несподіванок. Він впевнений, що підтримка Володимира Зеленського українцями, які хочуть змін, була зрозумілою ще на самому початку 2019 року.

"Тоді ж стало зрозуміло, що кампанія буде максимально брудною. З того, що змогло мене здивувати – як все-таки ефективно спрацювало відомство Арсена Авакова. Поліції дійсно вдалося не допустити фальсифікацій", – підкреслив Олещук.

При цьому, на його думку, в даному випадку Аваков просто виконав свою обіцянку.

"Нагадаю, він від початку кампанії неодноразово заявляв, що поліція не буде "підігрувати" нікому з кандидатів у президенти, що він не піде у них на поводу і буде припиняти будь-які спроби сфальсифікувати вибори. Просто в нашій реальності виконання політиком або чиновником своїх обіцянок виглядає, як щось надзвичайне", – написав експерт.

Він також визнав, що, хоча порушення виборчого законодавства були, поліція насправді швидко на них реагувала.

"Тому можна з упевненістю сказати, що на загальний підсумок голосування вони не вплинули. Важливо і те, що Аваков відразу чітко позначив свою позицію. Після цього навіть якщо у якихось штабів і виникали ідеї вплинути на процес, вони змушені були від них відмовитися. Розуміючи, що це загрожує їм величезним скандалом і кримінальним переслідуванням. І останнє, що не менш важливо. Аваков не тільки нашим політикам, але й закордонним партнерам України продемонстрував, що у нас існують дійсно незалежні правоохоронці, які працюють не на "петю", "вову" або "юлю", а на український народ", – додав Олещук.

Аваков стримав обіцянку, не допустивши фальсифікацій на виборах, - експерт

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