Аваков резко отреагировал на подозрение и обыски у Черновол

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на обыски у Татьяны Черновол и вручение ей подозрения в убийстве, назвав действия Госбюро расследований "жаждой мести". Об этом он сообщил в своем Facebook.

В частности, Аваков обратился к первому замдиректора ГБР Александру Бабикову.

"Вы наплевали на конфликт интересов как руководитель ДБР и инспирировали дело против Татьяны Черновол - личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо", - заявил Аваков.

Он также напомнил, что Черновол участвовала в гражданских протестах на Майдане и является "талантливый журналистом и эмоциональным политиком".

"Неподсудных в стране нет - и быть не должно. Все и герои, и прокуроры должны отвечать на предъявленные обвинения. Но то, что происходит в отношении Тани - неадекватно и постыдно", - отметил Аваков.

Он добавил, что Черновол была на передовой на Донбассе и потеряла на войне мужа.

"Мне стыдно, что все мы допустили такое действие против Черновол как сегодня… Да, Таня такая - она лазит через заборы и говорит то, что думает - не выбирая слов… и за это, как взрослый человек отвечает. И нормально - но наказывать Таню подлостью нельзя", - сказал министр.

Аваков добавил, что Бабиков может прийти и к нему, так как в феврале 2014 года тоже был на Майдане. Кроме того, он предложил первому замдиректора ГБР уйти с государственной службы.

Напомним, сегодня у Черновол прошли обыски в рамках дела о гибели человека в ходе пожара в офисе Партии регионов во время Майдана.

Позже стало известно, что ей вручили подозрение в умышленном убийстве сотрудника офиса Партии регионов Владимира Захарова, который числится в списке героев Небесной сотни. Сама Черновол подтверждает, что поджигала здание, но не причастна к гибели мужчины.