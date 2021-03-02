Аваков рассказал, как Россия может ответить на санкции против Медведчука

Министр призвал украинцев готовиться к возможному ответу на санкции со стороны Москвы.

"Россия будет отвечать. Отвечать провокациями, дестабилизациями внутри, организациями бунта, будет проплачивать... Теперь им проплачивать будет труднее внутри страны. Потому что по пятой колонне, как вы сказали, нанесен огромный удар. Сойдет снег - начнутся провокации на фронте, к сожалению", - отметил Аваков.

Он добавил, что не верит в тотальное наступление России.

"Потери будут сокрушительные у них. У нас тоже, к сожалению. Это будет катастрофа и для нас, но это будет катастрофа и для них", - заявил Аваков.

При этом министр заявил, что в МВД готовятся к возможной прямой агрессии со стороны РФ.

"Преимущество позитивное того, что я здесь семь лет, - мы к этому готовы полностью. Вся система готова. Мы четко понимаем, с кем мы имеем дело, как, когда может быть сделано... У нас есть планы: закрытые, открытые, секретные, - тайные приказы - все у нас есть. Мы это ясно понимаем. А дальше - каждый на своем месте. Хорошо ли понимают это депутаты в Раде? Понимают ли это журналисты на телеканалах?", - добавил Аваков.