Аваков розповів, як Росія може відповісти на санкції проти Медведчука

Міністр закликав українців готуватися до можливого відповіді на санкції з боку Москви.

"Росія буде відповідати. Відповідати провокаціями, дестабілізації всередині, організаціями бунту, буде проплачувати... Тепер їм проплачувати буде важче всередині країни. Тому що по п'ятій колоні, як ви сказали, нанесений величезний удар. Зійде сніг - почнуться провокації на фронті, на жаль", - зазначив Аваков.

Він додав, що не вірить в тотальний наступ Росії.

"Втрати будуть нищівні у них. У нас теж, на жаль. Це буде катастрофа і для нас, але це буде катастрофа і для них", - заявив Аваков.

При цьому міністр заявив, що в МВС готуються до можливої прямої агресії з боку РФ.

"Перевага позитивна тому, що я тут сім років, - ми до цього готові повністю. Вся система готова. Ми чітко розуміємо, з ким ми маємо справу, як, коли може бути зроблено... У нас є плани: закриті, відкриті, секретні, - таємні накази - все у нас є. Ми це чітко розуміємо. А далі - кожен на своєму місці. Добре розуміють це депутати в Раді? Чи розуміють це журналісти на телеканалах?", - додав Аваков.