Санкции против Медведчука: готова ли Украину к "ответу Путина"

Украина готова к возможному ответу со стороны России на введенные санкции против Виктора Медведчука. В том числе и к силовому сценарию.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина".

Так, глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич заверил, что власть готова к любым вариантам развития событий.

"ВСУ способны нас защитить и Украина не будет одна в противодействии России в случае эскалации на Донбассе или в Крыму. Весь мир нас поддерживает, думаю, что это также повлечет новые санкции против России", - сказал он.

При этом представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш считает, что обострение на Донбассе началось еще до санкций и связано оно не конкретно с санкциями против близкого к Путину политика, а в целом с изменением позиции Украины к этому конфликту.

"Поэтому Россия и реагирует сейчас, пока еще неуклюже, потому что не может понять как себя вести, но реагирует. У русских на все один ответ, если они не слышат то, чего хотят, они бьют по морде. Сейчас пытаются это делать, а потом будут думать, правильно ли бьют и нужно было ли вообще бить", - уточнил Гармаш.