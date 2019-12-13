Аваков рассказал о компромиссе, на который может пойти Украина в вопросе "народной милиции" "Л-ДНР"

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о компромиссе, на который может пойти Украина в вопросе "народной милиции" во время выборов в ОРДЛО. Об этом он заявил в эфире "Право на власть" на 1+1, передает РБК-Украина.

По его словам, власти Украины исходили из того, что выборов не будет, пока не будут распущены все незаконные формирования.

"Мы исходим из того, что вот всем не нравится формула Штайнмайера. А в этой части она мне очень нравится. Мы исходили из того, что выборов не будет, пока не будут распущены все незаконные формирования. С другой стороны, в минских соглашениях написана та самая народная милиция, которой нигде не существует, ни в каком нашем законодательном поле и нужно этот вопрос как-то решать",- заявил Аваков.

Министр отметил, что так называемые народные милиции "ЛНР" и "ДНР" должны быть распущены.

"Мы опять ищем компромис. Мы готовы, как только дипломатами будет заключено адекватное соглашение, своими полицейскими силами зайти и обеспечить порядок. Идея была такова, мы заходим своими силами, например патруль из пяти человек. Два человека украинская Нацполиция, 1 представитель полицейской миссии ОБСЕ и два представителя территориальных громад, в которых проходят выборы", - добавил он.

Напомним, Верховная рада Украины одобрила за основу и в целом законопроект о продлении особого статуса Донбасса. Этим решением действие закона продлено до 31 декабря 2020 года. Данный закон фактически не вводится в действие из-за невыполнения условий мирного урегулирования российской стороной.

Сам закон об особом статусе гарантирует защиту от уголовного преследования "участников событий", поддержку русского языка в общественной и частной жизни, а также проведение местных выборов по украинскому законодательству.

Ранее, по итогам нормандской встречи Зеленский заявил, что варианты проведения выборов на Донбассе обсудят на следующем саммите через четыре месяца.