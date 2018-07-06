Аваков представил послам G7 стратегию деоккупации Донбасса

Аваков обсудил с дипломатами стран G7 стратегию деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов"

Министр внутренних дел Арсен Аваков сегодня, 6 июля обсудил с дипломатами стран "Большой семерки" (G7) стратегию деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов", разработанную МВД Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Аваков рассказал, что стратегия деоккупации Донбасса - это инструмент взаимодействия всех служб - Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и Национальной полиции.

По словам министра внутренних дел, после деоккупации Донбасса необходимо будет внести изменения в законы Украины, в которых бы говорилось о "коллаборационизме" и "амнистии". Он также добавил, что эти нормы не будут касаться тех, кто убивал украинских военных и мирных жителей.

"Мы не должны забывать, что по возвращении Донбасса, на тех территориях будет много агентов "русского мира" и коллаборационистов. Они будут делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию. Поэтому мы должны быть к этому готовы", - заявил Аваков, добавив, что в украинском обществе должна пройти дискуссия относительно того, кто имеет право на амнистию.

Напомним, ранее Аваков сообщал, что деоккупация и реинтеграция Донбасса должна происходить по принципу "малых шагов", что позволит в течение 10 лет пройти путь реабилитации.

