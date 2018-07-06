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Аваков представив послам G7 стратегію деокупації Донбасу

НовиниСуспільство    06.07.2018 - 16:14
Фото: Аваков провів зустріч з послами G7 (mvs.gov.ua)
Фото: Аваков провів зустріч з послами G7 (mvs.gov.ua)

Аваков обговорив з дипломатами країн G7 стратегію деокупації Донбасу "Механізм малих кроків"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні, 6 липня обговорив з дипломатами країн "Великої сімки" (G7) стратегію деокупації Донбасу "Механізм малих кроків", розроблену МВС України. Про це повідомляє пресс-служба відомства.

Аваков розповів, що стратегія деокупації Донбасу - це інструмент взаємодії всіх служб - Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії та Національної поліції.

За словами міністра внутрішніх справ, після деокупації Донбасу необхідно буде внести зміни в закони України, в яких би йшлося про "колабораціонізм" і "амністію". Він також додав, що ці норми не будуть стосуватися тих, хто вбивав українських військових і мирних жителів.

"Ми не повинні забувати, що після повернення Донбасу, на тих територіях буде багато агентів "русского мира" і колабораціоністів. Вони будуть робити все, щоб дестабілізувати ситуацію. Тому ми повинні бути до цього готові", - заявив Аваков, додавши, що в українському суспільстві повинна пройти дискусія щодо того, хто має право на амністію.

Нагадаємо, раніше Аваков повідомляв, що деоккупация і реінтеграція Донбасу повинна відбуватися за принципом "малих кроків", що дозволить протягом 10 років пройти шлях реабілітації.

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Теги публікації: Міністерство внутрішніх справ України, Донбас, Арсен Аваков  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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