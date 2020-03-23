Аваков предложил антикризисный план для борьбы с коронавирусом

Министр внутренних дел Арсен Аваков предлагает принять дополнительные меры для борьбы с коронавирусом, увеличить дефицит госбюджета минимум в три раза с одновременным секвестром и провести реструктуризацию внешнего долга. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам главы МВД, придется на несколько месяцев пойти на экстраординарные шаги.

Верховной Раде немедленно - пересмотреть Государственный бюджет: создать специальный стабилизационный фонд, из которого профинансировать антикризисные меры.

Увеличить дефицит госбюджета - на 200 млрд.

Провести секвестр бюджета - сократив расходы на некритичные на нинийшний время вложения и инвестиции. Не допуская убытков по линии обороны и безопасности.

Заключить соглашение с МВФ, заручившись поддержкой в ​​антикризисных мерах и получив финансирование по программам помощи, в том числе по программе поддержки в связи с пандемией коронавируса.

В кратчайшие сроки, провести реструктуризацию внешних долгов Украины, существенно сократив нагрузку по выплате процентов и основного долга в ближайшие годы.

Жестко пресекать спекуляции на валютном рынке и выводе антикризисной гривневой массы на валютный рынок, применяя законодательные и связные механизмы.

Никогда не сворачивать крупные инвестиционные проекты по стране - сразу после окончания карантина - и восстановить сразу после окончания карантина те проекты, которые дают мультипликатор для всей экономики - дороги, ипотека, металлургия, энергетика, машиностроение.

Принять специальную программу доступных кредитных ресурсов для бизнеса - от мала до велика - по низким ставкам 5-7% годовых через рефинансирование коммерческих банков со стороны Национального банка Украины.

Предусмотреть специальные мероприятия по установлению паритета во внешнеторговом балансе, стимулируя импортозамещения.

Напомним, правительство готовит перечень запрещенных на время карантина в Украине видов деятельности.