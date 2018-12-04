Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Через неделю правоохранители должны начать проверку документов застройщиков

Генпрокурор Юрий Луценко инициирует остановку всех строек в Одессе на месяц для проверки всех разрешительных документов. Об этом он заявил в ходе брифинга в Одессе, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Луценко, во многих случаях насилие на улицах происходит из-за противостояния разных застройщиков.

"Очевидно, что надо разобраться почему так происходит. Большинство из застройщиков не имеют полного комплекта документов и пользуются близостью к власти. Все строительства должны быть законными. Поэтому, я сегодня попросил губернатора в рамках его полномочий, министра внутренних дел в рамках его полномочий провести остановку всех строек, провести проверку всех документов. Причем, начать это за неделю. Алгоритм мы должнs предложить за неделю, дальше все застройщики должны показать все документы. Начнем с самой Одессы, а потом дальше", - заявил он, отметив, что предлагается остановить все стройки в Одессе на месяц.

Кроме того, Луценко сегодня провел в Одессе совещание руководства правоохранительных органов, отметив, что незаконное строительство в Одессе велось и ведется.

"Первое требование этого совещания прекратить любые формы незаконного бизнеса на территории области, они являются основным источником преступлений в отношении общественных активистов. Незаконное строительство, незаконный игорный бизнес, незаконная продажа в аптеках наркотиков, незаконное отведение земли и другие формы должны быть четко проанализированы силовыми структурами и уголовные производства, которых множество, по каждому из этих случаев должны быть доведены до логического конца. Это вопрос номер один", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе 30 ноября на Гагаринском плато произошла массовая драка на строительной площадке компании "Будова", которую связывают с Владимиром Галантерником.