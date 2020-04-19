Аваков назвав дві версії виникнення пожеж у Житомирській області

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Аваков також нагадав, що досі триває ліквідація вогню в Чорнобильській зоні

Розглядається дві версії виникнення пожеж в Житомирській області - суховії та навмисний підпал. Про це заявив міністр внутрішніх справ заявив сьогодні, 19 квітня, під час засідання оперативного штабу в Овручі, передає прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Міністр зазначив, що першочергово пожежі виникли внаслідок сильного суховію, який обірвав електродроти.

"Однак, ми маємо певні факти, які дають підстави вважати, що був навмисний підпал. Саме тому сьогодні в Житомирській області працює група спеціалістів МВС, яку очолює мій радник генерал Владислав Бухарев. Ведеться слідство", - заявив Аваков.

Аваков вважає, що не можна відкидати і недбалого ставлення до природи.

"Коли молодики дивним чином розважаються і в умовах сухої погоди, коли взимку не було снігу, дозволяють собі підпалювати траву. За останні три дні ми затримали декілька осіб, яких впіймали на підпалах трави та сміття обабіч лісу", - додав міністр.

Раніше повідомлялось, що більшість осередків пожежі в Житомирській області вже локалізували.

Нагадаємо, у цьому регіоні під час пожеж вогонь перекинувся на два населених пункти, в результаті згоріли 39 дачних будівель.