ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аваков назвав дві версії виникнення пожеж у Житомирській області

Новини » Надзвичайні події     19.04.2020 - 14:16
Аваков назвав дві версії виникнення пожеж у Житомирській області
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Аваков також нагадав, що досі триває ліквідація вогню в Чорнобильській зоні

Розглядається дві версії виникнення пожеж в Житомирській області - суховії та навмисний підпал. Про це заявив міністр внутрішніх справ заявив сьогодні, 19 квітня, під час засідання оперативного штабу в Овручі, передає прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Міністр зазначив, що першочергово пожежі виникли внаслідок сильного суховію, який обірвав електродроти.

"Однак, ми маємо певні факти, які дають підстави вважати, що був навмисний підпал. Саме тому сьогодні в Житомирській області працює група спеціалістів МВС, яку очолює мій радник генерал Владислав Бухарев. Ведеться слідство", - заявив Аваков.

Аваков вважає, що не можна відкидати і недбалого ставлення до природи.

"Коли молодики дивним чином розважаються і в умовах сухої погоди, коли взимку не було снігу, дозволяють собі підпалювати траву. За останні три дні ми затримали декілька осіб, яких впіймали на підпалах трави та сміття обабіч лісу", - додав міністр.

Раніше повідомлялось, що більшість осередків пожежі в Житомирській області вже локалізували.

Нагадаємо, у цьому регіоні під час пожеж вогонь перекинувся на два населених пункти, в результаті згоріли 39 дачних будівель.

Пожежі в Чорнобильській зоні: за весь час радіаційний фон не перевищував норми У ДСНС пояснили довготривале гасіння пожеж у Житомирській області
Новини України ЖитомирпожежаАрсен Аваков
News
On Top