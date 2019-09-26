Аваков назначил Князева на новую должность

Министр внутренних дел Арсен Аваков назначил экс-главу Нацполиции Сергея Князева на должность советника министра и члена коллегии МВД. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Аваков отметил, что решение об отставке Сергея Князева - "это плановый шаг, не обусловлен негативными факторами и грязной информационной кампанией против офицера полиции".

Министр внутренних дел, ссылаясь на социологические исследования Центра Разумкова, заявил, что уровень доверия к полиции составляет 51% и это заслуга работы Сергея Князева.

"Я хочу поблагодарить Князева за годы работы в полиции вообще и на должности главы Национальной полиции. Мы все помним, что вы сделали для государства на Донбассе, в непростые времена в Закарпатье и Ровенской области. Последние социологические исследования показали, что уровень доверия к полиции составляет 51% - это личная заслуга Сергея Князева и команды", - отметил Аваков.

Аваков также сообщил, что полковник полиции Вадим Троян, который ранее занимал должность заместителя мининстра внутренних дел, назначен заместителем главы Нацполиции.

"У нас новые назначения. И я считаю, что эти молодые люди будут эффективно работать в пользу государства Украина. Мы страну, которая еще перезагружается, появились новые подходы, имеем полицию вне политики и перед нами стоят новые вызовы. Поэтому мы должны вовремя и адекватно реагировать", - подчеркнул министр.

Напомним, 24 сентября Сергей Князев заявил, что уходит в отставку с должности главы Национальной полиции. Он был на этом посту около 1,5 лет.

Также РБК-Украина сообщало, что бывшего нардепа Антона Геращенко назначили замминистра внутренних дел Украины.