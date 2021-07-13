Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Информации о том, по какой причине, пока нет.

Об этом сообщил источник РБК-Украина во фракции "Слуга народа".

Отметим, ранее собеседники РБК-Украина в парламенте говорили, что сегодня вечером может состояться закрытое заседание фракции "Слуга народа", посвященное кадровым вопросам. Одним из них может стать отставка Авакова.

При этом собеседники среди высших чиновников государства на вопрос РБК-Украина об отставке министра внутренних дел дали уклончивые ответы, не подтвердив, но и не опровергнув такую возможность.