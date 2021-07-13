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Аваков написав заяву про відставку

Автор: Мілан Лєліч

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав заяву про відставку. Інформації про те, з якої причини, поки немає.

Про це повідомило джерело РБК-Україна у фракції "Слуга народу".

Відзначимо, раніше співрозмовники РБК-Україна в парламенті говорили, що сьогодні ввечері може відбутися закрите засідання фракції "Слуга народу", присвячене кадровим питанням.

Одним з них може стати відставка Авакова. При цьому співрозмовники серед вищих чиновників держави на питання РБК-Україна про відставку міністра внутрішніх справ дали ухильні відповіді, не підтвердивши, але і не спростувавши таку можливість.

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Арсен Аваков