Суд продлил меру пресечения двум фигурантам дела Шеремета

Шевченковский районный суд Киева продлил меры пресечения двум фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Речь о Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.

Об этом речь шла на трансляции судебного заседания .

"Ходатайство прокурора удовлетворить. Продлить срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Кузьменко запретив круглосуточно покидать место проживания... Продлить срок действия обязанностей Дугарь", - заявила председательствующая судья.

Меры пресечения были продлены еще на 2 месяца. Как известно, Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, а на Дугарь после внесения залога в размере 168 тысяч гривен были возложены обязательства.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года правоохранители объявили о задержании трех подозреваемых в исполнении убийства - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь.