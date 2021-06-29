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Суд продлил меру пресечения двум фигурантам дела Шеремета

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Киев, Вторник 29 июня 2021 19:47
Суд продлил меру пресечения двум фигурантам дела Шеремета Фото: суд продлил меры пресечения фигурантам дела Шеремета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Шевченковский районный суд Киева продлил меры пресечения двум фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Речь о Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.

Об этом речь шла на трансляции судебного заседания.

"Ходатайство прокурора удовлетворить. Продлить срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Кузьменко запретив круглосуточно покидать место проживания... Продлить срок действия обязанностей Дугарь", - заявила председательствующая судья.

Меры пресечения были продлены еще на 2 месяца. Как известно, Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, а на Дугарь после внесения залога в размере 168 тысяч гривен были возложены обязательства.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года правоохранители объявили о задержании трех подозреваемых в исполнении убийства - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь.

Напомним, 22 июня суд продлил меру пресечения еще одному фигуранту дела - Андрею Антоненко, который находится под круглосуточным домашним арестом.

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Павел Шеремет Суд мера пресечения
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